В южнокорейском Пхенчхане объявили закрытыми Олимпийские игры 2018 года

На церемонии 25 февраля об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

XXIII зимние Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля. Они стали рекордными по количеству участников — 2925 спортсменов из 92 стран, сообщает ТАСС.

Россияне выступали в статусе олимпийских атлетов из РФ, под олимпийским флагом. Они завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Золото принесли хоккеисты и фигуристка Алина Загитова.

Следующие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году.

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