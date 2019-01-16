Власти подали заявление о возбуждении уголовного дела.
Специалисты ГБУ КК «Краснодаркрайохота», подведомственного министерству природных ресурсов края, обратились в полицию с целью расследования причин гибели диких кабанов на особо охраняемой природной территории.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены туши кабанов. Их обнаружили на дороге, ведущей к Каверзинским водопадам в Горячем Ключе, и в лесу.
Двух кабанов обнаружили специалисты «Краснодаркрайохоты» 3 января, ветеринарная служба взяла пробы. Согласно проведенным лабораторным исследованиям, вирус африканской чумы не обнаружили.
В администрации района сообщили, что случаев преднамеренной травли кабанов на территории муниципалитета за последнее время не зарегистрировано.
В администрации добавили, что охота осуществляется по выдаче лицензии, в связи с нормальным поголовьем кабанов сезон продлили до 15 января. Но в данном случае речь не идет об огнестрельных ранениях, сообщает ТАСС.
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