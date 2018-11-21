В западной части Краснодара построят подстанцию «Новая»

Соглашение 21 ноября подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Об этом стало известно во время открытия подстанции «Восточная промзона».

«Энергоснабжение — это экономическое развитие города, но прежде всего — повышение уровня жизни людей. Проблемы с перебоями электричества в краевой столице мы постепенно снимаем», — отметил Кондратьев.

Подстанция 220 кВ «Новая» повысит надежность электроснабжения западной части Краснодара и позволит устранить риск возникновения перегрузок в сети.

Соглашение о взаимном сотрудничестве администрации Краснодарского края и ФСК ЕЭС заключили в 2015 году. В его рамках уже выполнили ряд крупных проектов. Помимо «Восточной промзоны», в 2018 году ввели подстанцию 220 кВ «Ново-Лабинская». В 2018-2020 годах запланированы инвестиции в проекты края на уровне 9,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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