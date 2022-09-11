Работа объекта была остановлена, чтобы не допустить возможную атомную катастрофу.

В Запорожской области заявили о полной остановке работы ЗАЭС. Последний работавший энергоблок прекратил вырабатывать энергию в ночь на воскресенье, рассказал «РИА Новости» представитель пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает», — рассказал он.

Чиновник отметил, что последнее время единственный, шестой, энергоблок работал с минимальной мощностью.

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа пояснил в интервью «Интерфаксу», что сейчас специалистами ведется работа по переходу блока в холодное состояние. Он отметил, что отключение реактора не избавляет Запорожье от угрозы ядерной катастрофы из-за продолжающихся обстрелов ВСУ.

8 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал об остановке работы пятого энергоблока Запорожской АЭС.

Из-за постоянных обстрелов ВСУ территории Запорожской АЭС, работникам станции постоянно приходилось менять режим ее работы. Это, по словам специалистов, рано или поздно могло привести к аварии. Чтобы снизить риски возможной катастрофы, было принято решение полностью остановить работу атомной станции.

На этой неделе на ЗАЭС побывала миссия МАГАТЭ и убедилась, что обстрелы территории станции вели ВСУ с подконтрольных Киеву территорий.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта этого года объект находится под контролем российских военных.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае ухода российских военных с Запорожской атомной электростанции Киев воспользуется моментом и займется «чудовищными провокациями». Он отметил, что те, кто требует вывести российский военный контингент с энергетического объекта, должны понимать, что ЗАЭС останется без защиты и может быть использован украинскими властями и националистами.

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