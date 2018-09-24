В заповеднике «Утриш» начали учет кавказского благородного оленя

Маршруты наблюдений составили заранее с учетом потенциальных мест нахождения животных — кормовой базы, переходов, барлогов и мест водопоя.

Техника учета заключается в подсчете на слух ревущих самцов оленей. Участники наблюдений — инспекторы и научные сотрудники заповедника. Они заносят результаты учета в таблицы, указывают дату и время, следы пребывания, лежки, отмечают на карте места рева самцов, характер и периодичность звука.

К осени рога оленя окостеневают. Взрослые самцы издают громкий протяжный трубный рев. Они становятся агрессивными, не боятся людей и смело выходят на альпийские луга.

Методика учета оленей по реву помогает избегать встречи с животными и определять их местоположение на большом расстоянии, сообщает пресс-служба заповедника.

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