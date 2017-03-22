В здании ж/д вокзала Тихорецка предложили сделать исторический уголок

Начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов в марте посетил Тихорецк и проверил ход реконструкции здания вокзала.

Он осмотрел помещение вместе с главой Тихорецкого района Анатолием Перепелиным. Они обсудили историческую и культурную ценность здания. Глава СКЖД отметил, что сейчас необходимо продумать место для исторического уголка в здании. По его словам, железнодорожный вокзал Тихорецка — один из старейших на Кубани.

На встрече отметили, что привокзальную площадь благоустроят. Планируется, что вокзал станет одной из достопримечательностей Тихорецкого района. Пястолов поручил сотрудникам СКЖД в срок закончить ремонт вокзала.

Первый этап ремонтных работ начался в декабре прошлого года. Строительно-монтажные работы включают усиление фундаментов и конструкций здания вокзала. Планируется, что на этом этапе потратят около 44 млн рублей.

Здание тихорецкого вокзала является объектом культурного наследия народов РФ, сообщает пресс-служба администрации Тихорецкого района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тихорецке приступили к ремонту железнодорожной станции. Вокруг разрушенного здания возвели забор. Строители начали работать над гидроизоляцией, восстанавливают перекрытия и кровлю. Планируется, что первый этап реконструкции продлится до начала лета.

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