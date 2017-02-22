В здании ЗСК прошел торжественный прием для молодых офицеров Кубани

В Краснодаре в преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в здании Законодательного собрания края прошел торжественный прием для молодых офицеров Кубани.

Туда пригласили лучших военных, которые несут службу в регионе. Такие встречи в стенах кубанского парламента стали уже традиционными. Обращаясь к офицерам, председатель ЗСК Владимир Бекетов отметил, что несмотря на молодые годы, многие в этом зале уже успели проявить себя в отличной службе и работе.

«В нашем казачьем крае всегда было особое отношение к человеку в погонах, который уже по определению принял на себя обязательство госслужбы. Ее основой является патриотизм, верное служение своему Отечеству. Каждый из находящихся в этом зале заслуживает самой высокой оценки. Когда такие офицеры, как вы, на боевом посту, уверен, страна может жить спокойно даже в такой непростой международной обстановке», — сказал Владимир Бекетов.

В беседе с депутатами офицеры рассказали о том, как несут службу, отметив, что престиж военных профессий с каждым годом растет. Государство уделяет все больше внимания армии. У многих отцы и деды тоже защищали Отечество.

«Мой отец — заслуженный летчик-испытатель, Герой России, в 2006 году привез меня в Краснодар поступать в высшее военное авиационное училище летчиков. И с того момента я непосредственно связан с авиацией. После первых полетов, конечно, душа никуда не хотела уходить и рвалась в небо», — рассказал старший летчик авиационной эскадрильи Сергей Кружалин.

В память о торжественном приеме председатель ЗСК Владимир Бекетов вручил молодым офицерам ценные подарки: наручные часы от Законодательного собрания края, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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