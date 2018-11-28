В Зимнем театре Сочи начались съемки мюзикла «Немецкие песни»

В них принял участие местный симфонический оркестр.

Над проектом в Германии работали несколько лет. После того, как организаторы увидели записи концертов сочинского оркестра, мюзикл решили снимать на российском курорте.

«Мы вчера только увидели ноты, честно говоря. Тем не менее, наши друзья на репетиции были довольны результатом. Посмотрим, что будет», — рассказал художественный руководитель сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко.

На сцене представили симбиоз мюзикла, симфонической, рок- и поп-музыки. Художественный руководитель оркестра Антон Лубченко и автор проекта, известный в Восточной Германии рок-музыкант Лутц Фаренкрог-Петерсон, писали партитуры вместе.

«Мы очень рады, что съемки проходят в Сочи, у вас прекрасный театр и замечательный оркестр, такой динамичный и современный, таких в мире очень мало. Уверен, у нас получится отличный мюзикл, который увидят в каждой стране», — отметил рок-музыкант, профессор университета имени гумбольдта из Берлина Лутц Фаренкрог-Петерсон.

Проект стал международным — тексты немецкого поэта Норберта Хаммершмидта исполняют солисты из Германии и Китая. Итог скоро можно будет увидеть в интернете.

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