В Зимнем театре Сочи поставят кукольный спектакль для слепых

Для постановки выбрали повесть Федора Достоевского «Белые ночи».

Зимний театр Сочи получил грант на создание спектакля. В ноябре прошлого года в рамках «Биржи культурных проектов» VI Санкт-Петербургского международного культурного форума учредили грант в номинации «Театр с закрытыми глазами». Это спектакль, лишенный визуальной составляющей, основанный на трех видах воздействия на зрителя: звуке, кинестетике, запахах.

Всего от театров и актерских коллективов со всей России отобрали 30 лучших заявок. Все они отвечали требованиям, заявленным конкурсом и уникальным форматом театральной постановки. Наиболее перспективной для реализации оказалась совместная заявка от Сочинского концертно-филармонического объединения и кукольного театра «Саквояж». Победители получат деньги на постановку и гастроли по школам-интернатам для детей с проблемами зрения.

Над постановкой работают руководитель медийного направления деятельности СКФО Владимир Плеханов и режиссер, художественный руководитель театра кукол «Саквояж» Роман Соколовский. Куратором проекта является московский эксперт Екатерина Негруца.

Премьера спектакля состоится в июне в Зимнем театре. Представление будет рассчитано для любой категории граждан. Оно будет в формате «спектакля-невидимки», когда у зрителя задействованы другие органы чувств и воображение, исключая визуальную составляющую, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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