В Зимнем театре Сочи пройдет выставка «Отражение русского балета»

Экспозиция к 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа откроется 22 июня в 17:00.

Выставка — результат сотрудничества учеников заслуженного художника РСФСР Юрия Скорикова с Краснодарским театром балета Юрия Григоровича ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

За год авторы создали портреты ведущих артистов балета, педагогов-репетиторов, композиции со сценами из балетных спектаклей. Десять произведений художники подарили ТО «Премьера».

В экспозицию войдут костюмы из спектаклей Краснодарского театра балета Юрия Григоровича — «Жар-Птицы», «Ивана Грозного», «Жизели». Выставка будет открыта до конца августа, сообщает пресс-служба Зимнего театра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», солисты театра балета Юрия Григоровича сфотографировались у достопримечательностей Краснодара.

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