В зимний сезон горнолыжные курорты Сочи примут около 1,3 млн туристов

В Красной Поляне открылись первые высокогорные трассы. На курортах заработали канатные дороги, благодаря недавним снегопадам склоны стали доступны для катания.

Работает прокат горнолыжного оборудования и лыжная мастерская, открывается продажа ски-пассов.

В этом сезоне в Красной Поляне появились две новые трассы, еще одна восстановлена. Всего на курортах будет работать почти 60 канатных дорог.

Уже забронированы практически все номера в гостиницах горного кластера. Востребованы отели, находящиеся в других районах города. В новогодние праздники Красная Поляна примет около 360 тыс. гостей. Всего в зимний сезон в Сочи ожидается около 1,3 млн отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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