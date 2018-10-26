В зоне ЧС на Кубани магазины «Пятерочка» и «Перекресток» работают в штатном режиме

Компания X5 Retail Group сделала заявление по ситуации в Краснодарскому крае.

Запаса продуктов в 55 «Пятерочках» и 6 «Перекрестках» в отрезанном от транспортного сообщения районе хватит как минимум на три дня. Этого достаточно для бесперебойной торговли полным ассортиментом до восстановления подъездных путей, которое запланировано на 27 октября.

Среди граждан, пострадавших от наводнения, есть сотрудники торговой сети «Пятерочка». Компания окажет им материальную помощь.

«Пятерочка» передала администрации Краснодарского края в качестве гуманитарной помощи 5 тыс. продуктовых наборов для Туапсинского и Апшеронского районов. В эти проднаборы вошли товары первой необходимости: консервы, лапша быстрого приготовления, печенье, чай, сахар, соль, спички, а также средства личной гигиены и одноразовая посуда.

Также торговая сеть «Перекресток» передаст Фонду продовольствия «Русь» 1 тыс. пятилитровых канистр питьевой воды для снабжения пострадавших при ЧС.

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