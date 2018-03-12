В зоне строительства Крымского моста нашли моллюска с Сахалина

В акватории Таманского полуострова он был замечен впервые.

В районе возведения Крымского моста ученые обнаружили вид моллюска, который обычно обитает у Сахалина. В 2002 году он уже отметился в водах Черного моря, у берегов Румынии. Сейчас внимание ученых приковано к находке. Специалисты следят за поведением беспозвоночного, наблюдают за тем, как животное чувствует себя в новой среде.

Обширные разносторонние исследования в районе строительства Керченской переправы стартовали еще три года назад, когда началось возведение моста. Ученые изучают водные биоресурсы, показатели атмосферы, почвы, растительного и животного мира. Первая экспедиция состоялась весной 2015 года.

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Строительство Керченского моста

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