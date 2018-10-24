В зоне возможного подтопления в Туапсинском районе находится 315 домов

По информации ЕДДС Туапсинского района, 24 октября из трех домов в селе Шаумян эвакуировали восемь человек.

В районе за шесть часов выпало 116 мм осадков. Частично затопило поселок Горный, села Шаумян, Цыпка, Кривенковское, город Туапсе, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе — Апшеронск, участок автодороги Индюк — Кривенковское. Всего в зоне возможного затопления находится 315 домовладений с населением 950 человек и 57 социально-значимых объектов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Всего на территории Туапсинского района подговорили 38 пунктов временного размещения общей вместимостью 10 тыс. 240 человек.

В результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривенковская приостановлено железнодорожное сообщение. Задержано два пассажирских поезда.

На место направлена аэромобильная группа МЧС — 100 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября в Туапсинском районе из-за ливней подтопило несколько ж/д станций. Из подтопленных домов эвакуируют людей. В Туапсе поток воды во время ливня разрушил бетонную стену.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали штаб.

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