В зоопарке Краснодара показался из сумки кенгуренок Беннетта

14 марта в 13:53

В краснодарском «Сафари-парке» в марте кенгуренок Беннетта впервые выглянул из сумки. Животное появилось на свет полмесяца назад.

Ветеринары осмотрели маму и детеныша, они полностью здоровы. Пол новорожденного пока определить не удалось.

«Мы были крайне удивлены рождению малыша, так как это достаточно редкое явление, тем более в зоопарках. Малыш пока живет в сумке и будет жить еще там несколько месяцев», — рассказала PR-менеджер «Сафари-парка» Краснодара Светлана Юрченко.

Сейчас в парке живут 12 кенгуру Беннетта. Они все — выходцы из Австралии. Сумчатые имеют относительно небольшой размер и весят в среднем по 10 кг. Живут животные преимущественно в лесах. Беременность у самок длится приблизительно 1,5 месяца. При этом всегда рождается только один детеныш, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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