В зоопарке Лабинска появился на свет медвежонок

В зоопарке Лабинска 7 марта отметят день рождения медвежонка. Он появился на свет два месяца назад.

Увидеть его люди смогли только сейчас. До этого медведица Дуся близко к младенцу никого не подпускала.

Медведица 20 лет выступала в краснодарском цирке, после чего пришлось отправить ее в зоопарк Лабинска. Чтобы восстановить детородную функцию, животному целый год делали процедуры с минеральной водой. Каждый новый медвежонок появляется на свет в один и тот же день — в Рождество, 7 января.

«Мы начали слышать звуки через несколько дней. Младенец, проголодавшись, просыпается, начинает издавать звуки, находит молоко материнское и успокаивается. Медведица никак не реагировала до недавних дней. Буквально несколько дней назад она первый раз проснулась и начала вставать», — рассказал директор зоопарка Александр Затынайченко.

В мае младенца переселят в отдельный вольер. Тогда же определятся и с именем, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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