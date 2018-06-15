В ЗСК обсудили эффективное расходование бюджетных средств

Недоплаченные стипендии, сомнительные госзакупки и невыполненные обязательства в работе различных учреждений Кубани выявила контрольно-счетная палата региона.

О результатах проверки сообщили 15 июня на заседании Законодательного собрания Краснодарского края. Главной темой стало эффективное расходование бюджетных средств.

Под пристальное внимание контролирующего органа попал Пашковский сельскохозяйственный колледж. Там за три года более 600 раз нарушили установленные нормы. К примеру, не выплачивали социальные стипендии студентам из малоимущих семей. Долг образовательного учреждения перед учащимися сейчас составляет около 500 тыс. рублей. Колледж не занимался трудоустройством выпускников, как это положено по закону. Такая тенденция есть и у других техникумов. Четко прописанной процедуры пока нет ни на краевом, ни на федеральном уровне. Но проблему необходимо решать, подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Мы готовы вместе с вами включиться и внести соответствующие изменения, если это требуется. Или подготовить новый документ, который будет единообразно исполняться на территории Краснодарского края. Но это должно быть в рамках федеральных законов. Потому полномочия по большей части федеральные», — сказал Бурлачко.

Ситуацию с Пашковским колледжем взяли под особый контроль. До 1 ноября все нарушения должны быть устранены, стипендии выплачены.

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