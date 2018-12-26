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Депутаты края и руководство кубанской столицы встретились в неформальной обстановке.

Население Краснодара стремительно растет. По данным миграционной службы, в городе проживает уже 1,5 млн человек, поэтому на первой подобной встрече в феврале была принята резолюция по решению десяти проблемных вопросов, с которыми чаще всего обращаются к краевым депутатам жители Краснодара. Это предоставление земельных участков многодетным семьям, которых в кубанской столице насчитывают 4 тыс., дефицит мест в школах и детских садах, газификация пригорода и транспортные заторы.

Конец календарного года — повод обсудить результаты совместной работы по исполнению резолюции.

«Впервые в текущем году на дороги из краевого бюджета определили 28 млрд рублей. И в принципе, программа реализуется в полном объеме. Это небывалая сумма, столько на развитие дорог края не направляли никогда. В том числе существенные средства были направлены на ремонт и восстановление дорог в Краснодаре. Бюджет на следующий год уже принят, и эта сумма не уменьшилась, а стала немного больше», — рассказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В 2019 году краевые и городские депутаты продолжат практику совместных приемов граждан и выездных совещаний. Тем более, что сейчас в составе Законодательного собрания работают десять парламентариев от Краснодара. Как отметил Юрий Бурлачко, это мощный корпус, на который городская власть может опираться в решении проблемных вопросов. Один из них — разработка программы по развитию муниципального общественного транспорта.

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