В ЗСК обсудили проблемы развития города-курорта Анапы

Население города растет высокими темпами. В год на постоянное место жительства сюда приезжают до 10 тыс. человек. Однако высокая скорость строительства жилья увеличивает нагрузку на инфраструктуру, образование и медицину.

О том, как живет Анапа, 23 ноября говорили за круглым столом в Законодательном собрании края. Ранее все комитеты детально познакомились с положением дел в главных отраслях курорта.

«Территория это особенная, курортная, находится под пристальным вниманием регионального центра и федерального. Что необходимо предпринять, какие действия для того, чтобы мы смогли сохранить прекрасную курортную территорию и в дальнейшем, принимая во внимание ту динамику миграционных процессов, которые присутствуют на сегодняшний день», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Сегодня городские больницы укомплектованы врачами на 53%, средним медицинским персоналом — и того меньше. Не хватает детских садов и школ. Краевые депутаты отметили, что курорту нужно активнее участвовать в государственных программах по водоснабжению и газификации.

«Практически во всех вопросах будет поддержка и мы это уже видим. Заинтересованная конструктивная поддержка в строительстве школ, детских садиков, инфраструктуры, ЖКХ, берегоукрепления», — отметил председатель совета города-курорта Анапы Леонид Кочетов.

По итогам круглого стола приняли резолюцию, в которой даны рекомендации руководству по развитию города-курорта. Главные направления: предпринимательство, агропромышленный комплекс и детско-санаторный отдых.

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