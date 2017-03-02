В ЗСК обсудили развитие агропромышленного комплекса

Задачу заполнить внутренний рынок отечественными продуктами к 2020 году перед аграриями поставил президент РФ Владимир Путин. Как ее решить, 2 марта обсудили в Законодательном собрании Краснодарского края.

Там собрались руководители депутатских объединений партии власти.

В прошлом году аграриям региона удалось добиться высоких результатов. В сборе урожая зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и овощей. Однако проблемы остаются в молочном животноводстве. Снижены объемы производства мяса и молока. Как отметил председатель ЗСК Владимир Бекетов, половина муниципалитетов не может обеспечить продукцией своих жителей.

«Мы сюда собрались не для того, чтобы хвалиться. Мы здесь находимся для того, чтобы посмотреть, какие есть резервы, что мы еще не сделали, что нужно сделать для того, чтобы население хотя бы Краснодарского края было обеспечено на 100% продовольствием собственного производства. Мы этого еще не добились. Для нас это позор», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

В этом году в краевом бюджете на поддержку АПК заложено 9,5 млрд рублей. Из них 6,5 будут направлены на увеличение производства овощей, фруктов, мяса, молока и яиц. Владимир Бекетов предложил в марте на расширенных сессиях в каждом районе обсудить итоги работы АПК за прошлый год и наметить конкретные шаги по работе в отрасли в 2017-м, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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