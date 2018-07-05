В ЗСК обсудили законопроект о повышении пенсионного возраста

Необходимо не допустить дискриминации и гарантировать рабочие места при повышении пенсионного возраста. Это 5 июля обсуждали в краевом парламенте.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил: изменить систему выхода на заслуженный отдых нужно было уже давно. Касается это не только возраста, но и повышения пенсий. Чтобы добиться этих целей, необходимо сократить до минимума неформальную занятость. Сегодня больше полумиллиона кубанцев не платят налоги и получают зарплату в конвертах.

«У каждого человека есть мотивация: либо серая большая зарплата сейчас, либо официальная нормальная, но при условии, что есть перспектива получения достойной пенсии. Одинаковая мера ответственности у гражданина и у государства. Этот баланс выдержать при принятии законопроекта, на мой взгляд, — самое главное», — отметил Юрий Бурлачко.

Сегодня в крае больше 1,3 млн человек получают социальные выплаты по возрасту. И эта цифра постоянно увеличивается. За десять лет на Кубань из других регионов прибыли свыше 100 тыс. пенсионеров.

В обсуждении законопроекта приняли участие представители политических партий, Пенсионного фонда и члены Общественной палаты. Все замечания и предложения были приняты.

«Мы говорим о том, что у нас идет кривая падения количества людей работоспособного возраста, которые заняты в сфере производства. У нас много выходит на пенсию ежегодно — 1,5 млн, а сменяет их только 400 тыс. И тогда уже будут не два человека обеспечивать одного пенсионера, а один», — пояснил секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

«Нельзя менять пенсионный возраст, его нужно оставить точно таким же, каким он и был. Это придумали не чиновники, не медики. Это сама жизнь придумала. Женщины — 55 лет, мужчины — 60. Наша фракция сегодня предлагает заниматься экономикой в стране и благодаря изменениям в налоговом законодательстве в том числе. Мы найдем деньги на пенсии», — считает секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Павел Соколенко.

На сессии ЗСК на следующей неделе депутаты сформулируют отзыв на федеральный законопроект и внесут свои дополнения. Их направят в Госдуму.

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