В ЗСК прошли слушания о ситуации с обманутыми дольщиками на Кубани

На борьбу с недобросовестными застройщиками встали законодательная и исполнительная власти края.

В регионе только в реестре обманутых дольщиков числятся более 800 человек и 51 дом. Потенциально проблемных объектов гораздо больше. Лидеры по обманам — Краснодар, Сочи, Анапа и Новороссийск. В ЗСК на слушаниях обсуждали меры борьбы с такими нарушениями. При этом отметили: нужно разделять понятия, когда дольщики действительно оказались обманутыми, а когда сами подписали себе приговор.

«Мы должны стоять на страже интересов. При этом нужно помнить, что вы самостоятельно ставили подпись, самостоятельно выбирали объект, в который вложили деньги, и самостоятельно наблюдали всю эту картину. Если вы будете только стороной выжидательной и на этапе проблем будете обращаться к государству, то так дело не пойдет. И застройщика нужно не просто в реестр включать, если он нарушает законодательство», — считает заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский.

Чернявский отметил, что многое в этом вопросе могут изменить и поправки в законах. С этим согласился заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Он напомнил, что сегодня в крае с дольщиками работает специальная межведомственная комиссия. Сейчас у нее на контроле находится больше 150 домов. По ним составляются дорожные карты. Благодаря этой работе удалось ввести в эксплуатацию 14 многоэтажек. Но пока и эти меры не решают всех проблем.

«Мы все понимаем, что проблема есть, а путей ее решения, к сожалению, на сегодняшний день нет. Называя вещи своими именами, это такая джентльменская договоренность с застройщиком, что он, покупая земельный участок, за счет прибыли доведет до логического завершения ту стройку», — пояснил Алексеенко.

На встрече с парламентариями были дольщики из Краснодара и Сочи. Решение по каждому из них надо принимать отдельное. Для того, чтобы в будущем не появлялись проблемные дома и обманутые дольщики, нужно совершенствовать законодательство. Предложения, которые прозвучали на слушаниях в ЗСК, отправят в Госдуму России, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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