Вадима Хомицкого назначили капитаном ХК «Сочи»

Защитник будет выводить «леопардов» на лед в течение сезона КХЛ 2017/18.

Альтернативными капитанами в ходе чемпионата станут четыре игрока в зависимости от домашнего или выездного матча команды. Это нападающие Эрик О’Делл и Алексей Цветков, а также защитники Никита Щитов и Юрий Александров.

Хомицкий уже выступал в роли капитана в двух играх сезона 2016/17, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вадим Хомицкий присоединился к «Сочи» в мае 2016 года.

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