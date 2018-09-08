Валерий Леонтьев заболел и отменил несколько выступлений на «Новой волне»

Певец сообщил, что не сможет выйти на сцену в Сочи из-за пневмонии.

«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне». Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги», — написал Валерий Леонтьев в Instagram.

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