Варшава перебрасывает к границе с Беларусью еще 1000 военнослужащих

Польша перебрасывает к границе с Белоруссией дополнительно 1000 солдат. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.

“В связи с динамичной обстановкой на польско-белорусской границе и просьбой коменданта погранвойск увеличить участие в охране границы, Министр национальной обороны решил выполнить просьбу и отдал приказ об отправке дополнительных войск”, – говорится в сообщении.

Ранее, 7 августа, польский пограничник запросил доставить дополнительно 1000 военнослужащих до границы с Белоруссией.