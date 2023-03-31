Вашингтон: Индия не наш союзник

Индия Соединенные Штаты Индия не является союзником и никогда им не будет, но страны тесно сотрудничают, — сказал Курт Кэмпбелл, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Индии и Тихоокеанскому региону.

«Индия — великая страна. союзником Соединенных Штатов и никогда не будет союзником Соединенных Штатов. Но это не означает, что мы не будем близкими партнерами и не будем иметь много общего», — сказал он.

Кэмпбелл сказал, что Соединенные Штаты Штаты «[[с Индией] хотят развивать, поддерживать и углублять отношения, которые и без того очень прочные. Возможно, это самые крепкие национальные отношения, которые когда-либо были у Соединенных Штатов».