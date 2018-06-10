Василий Швец дал старт фестивалю «Античное наследие России» в Анапе

В городе-курорте 10 июня проходят торжества в рамках туристического фестиваля. Вице-губернатор края Василий Швец приветствовал участников и гостей мероприятия.

«На месте современной Анапы тысячи лет назад был греческий город Горгиппия. И сегодня, спустя века, мы не утратили дружеского отношения между нашими народами. Сегодняшний фестиваль — яркое тому подтверждение», — подчеркнул заместитель руководителя региона.

Мэр греческого города Лариса Апостол Калояннис также обратился к гостям и участникам фестиваля.

«От имени народа Греции, от себя лично рад приветствовать вас на месте, где в древности проживали греки, а сейчас расположен такой прекрасный город. Желаю дальнейшего развития нашей дружбе», — сказал он.

Площадки фестиваля «Античное наследие России», проводимого в рамках перекрестного года туризма Россия — Греция, также будут работать в Абрау-Дюрсо 10 июня и в станице Тамань 11-12 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

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