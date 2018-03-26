Василий Швец посетил единый центр управления стадионом «Фишт»

Вице-губернатор Краснодарского края 26 марта побывал на сочинском стадионе, который примет матчи чемпионата мира по футболу.

Василий Швец ознакомился с работой единого центра управления. Сюда поступает вся информация с более чем 2 тыс. видеокамер, установленных на стадионе. Система выстроена так, что на стадионе не остается «слепых» зон.

Заместитель главы региона оценил обеспечение болельщиков качественной мобильной связью и Интернетом во время игр.

Как заверил руководитель департамента информатизации и связи края Евгений Юшков, на стадионе функционирует устойчивая Wi-Fi-сеть, которой смогут одновременно воспользоваться 45 тыс. человек.

Василий Швец обратил внимание руководителей мобильных операторов на то, что сети мобильной связи также должны быть готовы к пиковым нагрузкам.

Вице-губернатор подчеркнул, что в Сочи в период матчей ЧМ-2018 ожидается около 1 млн человек. Он призвал операторов провести модернизацию оборудования там, где это необходимо, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре откроют офис по выдаче паспортов болельщиков ЧМ-2018. Вопрос обсудили в ходе встречи министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова и губернатора Вениамина Кондратьева.

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