Василий Швец посетил предприятие по производству водных аттракционов в Краснодаре

Водные аттракционы должны быть такого качества, чтобы исключить даже малейшую вероятность ЧП. Одно из предприятий, которое производит оборудование для аквапарков, 9 июня посетил вице-губернатор края.

Он осмотрел производственный цех и готовые конструкции. За прошлый год компания произвела продукции более чем на 10 млн рублей. Бассейны, фонтаны и прочее из Краснодара поставляют во многие регионы России.

«У нас в регионе действительно есть достойное предприятие, производящее водные аттракционы по самым современным безопасным технологиям и по демократичным ценам», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

«Мы наблюдаем ежегодный спрос на данную промышленную продукцию не только внутри края, но и за его пределами», — сказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Василий Швец отметил, что в крае эффективно работают меры господдержки для предпринимателей. Региональные власти делают ставку на производственный сектор экономики. Такой подход заложен в стратегии развития края до 2030 года.

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