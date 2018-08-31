Василий Швец провел совещание по нарушениям в наружной рекламе

Незаконная реклама в городах и районах Кубани должна остаться в прошлом. Об этом 31 августа говорили на краевом селекторном совещании.

Его провел вице-губернатор Василий Швец. По мнению архитекторов, сегодня многие предприниматели на местах нарушают закон о рекламе, это портит архитектурный облик и мешает информированию населения.

«В целом ситуация плохая. Делается вывод, что можно все: взять завесить торец здания или стекла — что вообще запрещено», — заявил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Юрий Рысин.

Нарушителям закона грозят штрафы до 50 тыс. рублей и демонтаж конструкций, если они не следуют правилам. Однако власти муниципалитетов должны активнее решать такие вопросы.

«Обязательное утверждение схем размещения рекламных конструкций на территории соответствующего муниципального образования, контроль за размещением рекламных конструкций, в части выдачи разрешений на установку и эксплуатацию таких конструкций, проведение работ по демонтажу незаконно размещенных конструкций», — сказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

«Все, что не соответствует методическим рекомендациям и требованиям закона о рекламе, полностью должно быть приведено в соответствие. Как минимум, расчищено», — сообщил Василий Швец.

На то, чтобы исправить недочеты, муниципалитетам дали полтора месяца. Ситуацию в городах и районах 15 октября проверит межведомственная рабочая группа.

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