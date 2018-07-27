ВЦИОМ: 3% россиян верят, что Земля плоская

Об этом говорят результаты исследования представлений жителей России о планете Земля, существовании внеземных цивилизаций и первой высадке на Луне.

Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, 93% респондентов не сомневаются в том, что Земля круглая. С этим утверждением согласны респонденты как с неполным средним образованием (92%), так и с высшим образованием (95%).

А вот 3% опрошенных не верят тому, что Земля имеет форму шара. Они считают, что ученые намеренно вводят всех в заблуждение и на самом деле планета Земля — плоская.

Не верят в пришельцев и их посещение Земли 42% российских граждан. А более половины россиян (57%) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, сообщает телеканал «360».

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