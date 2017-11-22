ВЦИОМ: 48% россиян не пристегиваются ремнями безопасности на пассажирских сиденьях

ВЦИОМ провел опрос о пассажирской безопасности по заказу Российского союза автостраховщиков.

Согласно опросу, о том, что регулярно не пристегиваются ремнями, заявили 4% опрошенных, 44% позволяют себе это не очень часто. Каждый второй пассажир заявил, что никогда не пренебрегал ремнями безопасности.

На переднем сиденье всегда используют ремень безопасности 73% россиян, на задних сиденьях постоянно пристегиваются только 25% опрошенных.

При этом 82% респондентов заявили, что всю полноту ответственности за безопасность пассажиров несет водитель, пишут «Известия».

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