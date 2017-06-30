ВЦИОМ: 5% россиян назвали Смолова лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций

Наибольшее одобрение участников опроса заслужил вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев.

Его отметили 12% россиян. Федора Смолова выбрали 5% респондентов, Юрий Жирков набрал 4%, Денис Глушаков и Александр Головин по 3%, Александр Самедов — 2%.

Следить за финальной игрой Кубка планируют около трети всех опрошенных (35%), среди мужчин — 41%, среди самых рьяных футбольных болельщиков — более 90%.

Победу россияне, следившие за всеми или частью игр международного футбольного турнира, чаще всего пророчили сборной Португалии (24%). Первое место Германии предсказывали 19%, сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финальном матче турнира встретятся сборные Германии и Чили. В Казани 28 июня команда Чили обыграла Португалию. На сочинском стадионе «Фишт» 29 июня Германия разгромила Мексику.

Сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций.

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