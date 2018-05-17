ВЦИОМ: 54% россиян позитивно оценили работу Правительства РФ

Деятельность правительства Дмитрия Медведева за последние годы оценили отрицательно 38% респондентов.

Согласно опросу, проведенному 12-15 мая, положительную оценку дали 54% опрошенных. Среди респондентов бытует мнение, что новое правительство не станет лучше или хуже (49%). Всего 3% респондентов дают негативный прогноз, а 37% полагают, что оно повысит эффективность.

Характеризуя Дмитрия Медведева, 71% респондентов отметили его положительные качества, а 15% сочли его «недалеким».

Почти каждый второй опрошенный (49%) так или иначе считает, что политику удалось собрать вокруг себя команду, которой можно доверять. С этим не согласны 33%, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 мая Дмитрия Медведева утвердили на пост премьер-министра РФ.

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