ВЦИОМ: 63% россиян поддержали введение основ военной подготовки в школах

Большинство россиян (97%) также поддержали бы введение в школьную программу такого предмета, как правила дорожного движения, причем 73% говорят, что он должен быть обязательным.

Около половины (44%) отмечают необходимость обучения детей финансовой грамотности.

По данным опроса, три четверти россиян (75%) считают, что для школьников нужно проводить специальные уроки по навыкам общения в реальной жизни, 82% говорят, что среди молодежи широко распространена проблема интернет-зависимости.

Включенные сегодня в школьный курс основы религиозных культур и светской этики не кажутся россиянам актуальными: 65% считают, что входящие в него разделы должны быть дополнительными (на выбор родителей и школьников).

Каждый третий (33%) относит к обязательным предметам национальный язык (в каждой нацреспублике), сообщает «Интерфакс».

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