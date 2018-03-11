ВЦИОМ: 74% россиян точно пойдут на президентские выборы

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 74% опрошенных заявляют, что точно пойдут на выборы президента РФ 18 марта.

«Декларируемый уровень гражданского участия на выборах президента по данным опроса: 74% россиян говорят, что точно придут на выборы, еще 9% — что скорее всего примут участие в голосовании», — говорится в материалах ВЦИОМ по итогам опроса 5-7 и 9 марта.

Согласно прогнозам социологов, явка на выборах будет в коридоре значений 63-67%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта. На официальном сайте Центризбиркома России есть раздел «Найди свой избирательный участок», где можно узнать номер и адрес своего избирательного участка. Достаточно указать свой домашний адрес, и в специальном окне появится местонахождение ближайшего избирательного участка.

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