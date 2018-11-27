ВЦИОМ: 78% россиян поддержали повышение минимального возраста продажи алкоголя

Это следует из данных опроса, который провел в ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Три четверти россиян (78%) полагают, что алкоголь в России следует продавать только людям, достигшим 21-летнего возраста. Такие замеры социологи ВЦИОМа проводят уже пять лет. Позиция граждан практически не меняется. В 2013 году повышение минимального возраста продажи спиртного поддерживали 76% респондентов, в 2016 году — 77%. Против изменений выступает 21% опрошенных, в 2013 году их было 20%.

Также социологи спросили респондентов о том, к каким последствиям приводят алкоголизм и пьянство. Россияне знают реальные случаи из жизни, когда алкоголь становился причиной разводов (44%), потери работы и жилья (42%), бытовых травм (39%), автомобильных аварий (38%), преступлений (33%) и так далее. Злоупотребление спиртным снижает работоспособность и приводит к прогулам (54%), алкоголь разрушительно действует на здоровье (46%).

Минздрав в 2019 году представит проект закона о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупка алкоголя. Международный опыт показывает, что это может снизить ряд негативных социальных последствий — например, уменьшится количество ДТП с участием молодых людей.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 23 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек, пишут «Известия».

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