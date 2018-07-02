ВЦИОМ: 88% россиян не стремятся переехать за границу

По данным социологов, желающих сменить гражданство стало ощутимо меньше в сравнении с 1991 годом.

По данным ВЦИОМ, доля россиян, которые не собираются уезжать из страны, за последние 27 лет увеличилась с 70% до 88%. Одновременно с 16% до 10% снизилось число респондентов, планирующих переезд за границу.

У многих потенциальных эмигрантов пока нет конкретных планов. Из тех, кто готов переехать, 44% еще не задумывались о том, когда это может случиться, 41% признались, что пока ничего не предпринимают для эмиграции.

Среди желающих сменить гражданство только 26% приступили к сбору информации о стране, в которую хотят переехать, 22% начали учить иностранный язык, 21% — консультироваться со знакомыми, уже переехавшими за границу, 19% — копить на переезд.

Самыми популярными направлениями у тех, кто решил сменить место жительство, стали Германия (16%), США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). Еще 4% не выбрали конкретное государство и хотят эмигрировать в одну из европейских стран.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 6 и 7 июня 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. россиян, пишут «Известия».

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