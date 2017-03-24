ВЦИОМ: около 70% россиян собираются пойти на президентские выборы

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, примерно 70% россиян сообщили о готовности пойти на президентские выборы в марте 2018 года.

О том, что точно примут участие в выборах, заявили 52,5% респондентов. Еще 17,4% опрошенных заявили, что, скорее всего, пойдут голосовать. При этом 16,3% пока не определились и примут решение ближе к выборам.

Точно не пойдут на выборы 7% опрошенных. Треть из их числа утверждает, что не видит в них смысла, потому что «все и так решено». Еще 21% респондентов затруднились ответить, почему не хотят участвовать в голосовании.

Кроме того, 18% респондентов сказали, что выборы им не интересны, а 8% не верят в честность голосования.

Опрос ВЦИОМ был проведен в период с 22 по 28 февраля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов, сообщает «Коммерсант».

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