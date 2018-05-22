ВЦИОМ: россияне при нарушении их прав в первую очередь обратятся в прокуратуру

Генпрокуратура лидирует среди правоохранительных органов, куда граждане и бизнес в первую очередь готовы обратиться в случае нарушения их прав.

Согласно опросу, 48% граждан и 67% представителей бизнеса в первую очередь обратились бы в прокуратуру. Вторым ведомством для граждан, куда бы они обратились при нарушении их прав, стало МВД — его назвали 21% опрошенных. Затем идут суды — 14%, ФСБ — 11% и Следственный комитет — 9% опрошенных. Представители бизнеса на второе место поставили суды — 53%, затем МВД — 24%, а меньшая часть предпринимателей обратилась бы в СК, ФСБ, ФССП и Росгвардию.

Согласно данным телефонного опроса, по 27% граждан интересовались работой прокуратуры и судебных приставов, 26% — работой МВД, 23% — судов, 21% — работой ФСБ, 19% — Следственного комитета, 17% — Росгвардии.

Опрос показал, что в целом большинство граждан правильно определили, какими направлениями занимаются различные правоохранительные органы и суды.

Среди руководителей правоохранительных органов, включая суды, наиболее известными являются генеральный прокурор Юрий Чайка — о том, что он генпрокурор, знают 28% граждан и 55% предпринимателей, и глава МВД Владимир Колокольцев — 28% и 53% соответственно.

ВЦИОМ провел исследование методом опросов через интервью по телефону граждан старше 18 лет по случайной выборке 2 тыс. респондентов (погрешность не превышает 2,2%) и 500 представителей различных отраслей бизнеса, сообщает ТАСС.

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