ВЦИОМ: россияне продолжают интересоваться ЧМ-2018 после проигрыша сборной

10 июля в 07:42

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, телетрансляции матчей ЧМ по футболу смотрят 69% граждан.

Как говорится в материалах исследования ВЦИОМ, после матча Россия — Хорватия, завершившегося поражением российских футболистов в серии пенальти, интерес сограждан к мундиалю не угас.

Согласно данным опроса, проведенного в преддверии встречи Россия — Хорватия, за трансляциями игр тогда следили 66% респондентов. С самого начала чемпионата доля зрителей составляла в разное время от 61% до 70%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 8 июля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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