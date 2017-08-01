ВДВ России до конца года перейдут на экипировку «Ратник»

Новую форму получат все солдаты и офицеры Воздушно-десантных войск.

Об этом сообщил командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

«Планируем, что к концу этого года переоденем в «Ратник» всех своих солдат и офицеров», — сказал он.

Сердюков отметил, что опытная эксплуатация экипировки прошла в Рязанском десантном училище.

«В этом году начнутся опытно-конструкторские работы «Реновация ВДВ» для дальнейшего совершенствования парашюта Д-10. Эту парашютную систему надо приспособить для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и экипировкой «Ратник» из самолетов Ил-76 всех модификаций», — пояснил командующий.

По его данным, в 2018 году начнутся работы в рамках новой парашютной системы массового применения «Шелест». Сердюков добавил, что главные ее преимущества — это безопасность прыжков, комфортное размещение человека в подвесной системе и равномерное распределение динамической нагрузки, повышенная управляемость в воздухе и при приземлении, а также увеличенная масса парашютиста с оружием и снаряжением, сообщает «Интерфакс».

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