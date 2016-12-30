ВДВ России в 2017 году запустит новую программу по десантированию

Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2017 году планируют провести учения. Военные вместе с профильными специалистами, не имеющими парашютную подготовку, будут десантироваться в труднодоступные места.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«В 2017 году десантники будут готовить специалистов по высотной специальной программе «Подготовка тандем-инструкторов». Военнослужащие, освоившие программу, смогут десантировать в труднодоступные места профильных специалистов, не имеющих специальной парашютной подготовки», — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что обучение пройдет в течение пяти недель. Военные должны научиться применять индивидуальное бортовое и кислородное оборудование, использовать приемник спутниковой навигационной системы и грузовой контейнер со специальной системой крепления, сообщает РИА «Новости».

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