Ведущая газета Венгрии “Мадьяр” Газета “Немзет” опубликовала аналитическую статью “Так развивается Узбекистан в последние годы”. Происходят активные изменения в плане активизации институтов, поощрения политической конкуренции, защиты прав человека, – пишет автор Левенте Ситкей. – Кроме того, развивается гражданская культура, соответствующая статусу страны.

Согласно статье, проводимые реформы служат коренному изменению внутриполитического ландшафта и взаимоотношений граждан и государства.

«Народ Узбекистана поддерживает предложенные реформы, поскольку более 90 процентов населения страны проголосовало за обновленную Конституцию на референдуме, состоявшемся 30 апреля текущего года», – отмечено.

Издание подчеркнуло, что благодаря открытой внешней политике лидера Узбекистана активизировался процесс интеграции в центральноазиатском регионе, укрепился дух добрососедства. В частности, налажено сотрудничество с соседним Афганистаном, говорится в статье.

В статье, опубликованной в газете «Мадьяр немзет», клиентам подробно рассказывается о большом туристическом потенциале Узбекистана, современных и исторических городах. предоставленная информация.