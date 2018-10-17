Ведущий программы «Кубань 24» попал в финал конкурса инновационной журналистики

Передача «Работаю на себя» телеканала «Кубань 24» вошла в число финалистов VIII всероссийского конкурса инновационной журналистики.

На телеканале «Кубань 24» на прошлой неделе 9 октября вышел 100-й выпуск программы «Работаю на себя» с автором и ведущим Александром Тюкаевым. А сейчас передача о предпринимательстве на Кубани признана одним из самых удачных телепроектов, посвященных бизнесу.

Итоги конкурса сейчас подводят 17 октября в Сколково в Москве. Они скоро будут известны. Всего на конкурс подано более 500 работ со всей России. В этом году вручение наград проходит в рамках международного форума «Открытые инновации».

Посмотреть все выпуски программы можно здесь.

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