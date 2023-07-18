Великобритания пересматривает свою оборонную политику из-за войны

“Им пришлось принять рисковать и экспериментировать с вещами, не зная, сработает ли это, и они стали боевой лабораторией для своих сил, и это привело нас», — сказал он. «Мне очень жаль, что это произошло, но это показывает, как действовать на поле боя в 21 веке», — заявили.

Первая версия документа появилась в марте 2021 года после британской внешней и оборонной политики. концепция была оглашена, но война на Украине вынудила Лондон пересмотреть документ.

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По словам Бена Уоллеса, на пересмотр документа большое влияние оказала эффективность оружия, предоставленного Киеву союзниками.

“Игнорирование этих уроков и “Было бы глупо не использовать их в наших собственных вооруженных силах”, – сказал он. Прояснили наши мысли: мы сталкиваемся с реальным и очень агрессивным противником, который начнет войну, чтобы уничтожить другую страну и нарушить все правила безопасности на европейском континенте», — сказал Уоллес.