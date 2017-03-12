Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года

Великобритания планирует выйти из состава Евросоюза в марте 2019 года.

Об этом 12 марта сообщил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

«Это произойдет в марте 2019 года. Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти», — сказал он.

Министр отметил, что правительство намеренно осуществить Brexit на максимально выгодных условиях. Однако, по его мнению, переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза будут сложными.

Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны начаться после того, как британский парламент даст премьер-министру Терезе Мэй соответствующие полномочия, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, за выход из Евросоюза проголосовали 51,9%. Президент России Владимир Путин 24 июня сообщил о возможных последствиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Источник