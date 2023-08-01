Британское правительство прекратило долгосрочные программы помощи Нигеру после военного переворота в стране.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл.
Великолепно По его словам, Великобритания полностью поддерживает политические и экономические меры, объявленные Экономическим сообществом западноафриканских государств, и прекратит долгосрочную помощь Нигеру в целях развития.
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«Однако мы продолжим оказать необходимую гуманитарную помощь народу Нигера. Великобритания является ответственным партнером демократически избранного правительства Нигера», — говорится в заявлении.
Великобритания также требует немедленного возвращения к власти своего демократически избранного президента Мухаммеда. Базум, говорится в заявлении.