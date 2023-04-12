Великобритания ввела санкции против компании Алишера Усманова

Великобритания вводит санкции против Алишера в отношении компании «USM Holdings Limited», принадлежащей Усманову. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Оксана Марченко, жена украинского политика Виктора Медведчука, Наталья Евтушенкова, жена российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, и ее дети Феликс Евтушенков и Татьяна Евтушенкова также включены в «черный список». .

Кроме того, на Гульнору Керимову, дочь сенатора Сулеймана Керимова, наложены ограничения, такие как запрет на въезд в Великобританию, оказание трастовых услуг, замораживание активов в случае их найдено.