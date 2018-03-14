Об этом 14 марта сообщила британский премьер Тереза Мэй.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. У российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер.

Тереза Мэй назвала действия Москвы по делу экс-полковника ГРУ противозаконным использованием силы в отношении Великобритании. Британский премьер подчеркнула, что Лондон будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит счета.

Она обозначила версии использования отравляющего вещества, которое, предположительно, применили в британском Солсбери против экс-полковника ГРУ и его дочери. В частности, она допустила возможность утери Россией контроля над запасами этого вещества.

«Существует два возможных варианта: либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо, вероятно, российское правительство утеряло контроль над запасами военного отравляющего вещества и допустило его попадание в руки третьих лиц», — цитирует Мэй ТАСС.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль 5 марта пострадал в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери.

Сергей Скрипаль родился 23 июня 1951 года. Служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. В конце 1999 года вышел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. Был преподавателем Военно-дипломатической академии Министерства обороны РФ. Также занимался бизнесом. В декабре 2004 года был арестован Федеральной службой безопасности РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. Согласно данным следствия, был завербован во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году.

В годы службы и после увольнения передавал английской разведке сведения, составляющие государственную тайну РФ. Получил от английской разведки, согласно следствию, более 100 тыс. долларов. Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество с органами безопасности, после чего в 2006 году был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишен всех званий и наград. В 2010 году был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Скрипаль получил убежище в Соединенном Королевстве.

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